Tesla, Almanya'daki satış fiyatlarını indirdi

Tesla, internet sitesinden yaptığı açıklamada Model Y'nin bazı versiyonlarının Almanya satış fiyatlarını düşürdüğünü bildirdi.

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Yapılan açıklamaya göre Model Y arkadan çekişli araçların Almanya satış fiyatı 44 bin 890 eurodan 42 bin 990 euroya indirildi.

Model Y uzun menzil için fiyat 54 bin 990 eurodan 49 bin 990 euroya ve Model Y Performans için fiyat 60 bin 900 eurodan 55 bin 990 euroya düşürüldü.