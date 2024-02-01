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Avustralya'da konut değer artışı sürdü

Avustralya'da konutların değeri artışı 2024 yılının ilk ayında da devam etti.

01.02.2024 - 09:19 | | Foreks Haber
Avustralya'da konut değer artışı sürdü

Avustralya ve Yeni Zelanda'da hizmet veren risk yönetim şirketi Corelogic tarafından hesaplanan verilere göre yenilenmiş bir modelle hesaplanan ulusal konut değer endeksi ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Bir önceki ayda da artış yüzde 0,4 olmuştu.

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Corelogic'in ayrı olarak hesapladığı 8 bölgenin 5'inde aylık bazda fiyatlarda artış, 3'ünde düşüş görüldü. Ülkenin en büyük şehirlerinden Sydney'de fiyatlar yüzde 0,2 artarken, başkent Kanberra'da yüzde 0,2, Melbourne'da yüzde 0,1 azaldı.

Corelogic, 8 bölgenin fiyat artışını da yüzde 0,4 olarak açıklarken, bu bölgeler dışında kalan yerlerde de artış hızı yüzde 0,4 oldu.

Konut değerlerinde artış yıllık bazda yüzde 8,7 seviyesine yükseldi. Bir önceki ay artış yüzde 8,1 olmuştu.

Corelogic, Avustralya'nın en büyük 8 kentinin konut fiyatları ile kalan bölgelerin fiyatlarını ayrı ayrı değerlendiriyor. Bu kentler, Sydney, Melbourne, Kanberra, Brisbane, Adelaide, Perth, Hobart ve Darwin.

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