Avustralya'da özel sektör kredileri yükseldi

Avustralya Merkez Bankası (RBA) tarafından yapılan açıklamaya göre özel sektöre verilen krediler eylül ayında mevsimsel olarak ayarlanmış verilere geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 arttı. Bir önceki ay artış oranı yüzde 9,3 olarak açıklanmıştı.

Özel kredilerde aylık bazda artış yüzde 0,7 oldu.

RBA ticari kredilerin aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 14,7 arttığını belirtirken, tüketici kredilerinde aylık değişim olmazken, yıllık yüzde 0,1 artış olduğunu açıkladı. Böylece tüketici kredilerinde uzun süre sonra ilk kez ufak da olsa bir yükseliş görüldü.

Konut kredilerinde aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 7,3 artış yaşandı.