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Avustralya'da sanayi sektörü daraldı

Ai Group tarafından hesaplanan Avustralya sanayi endeksi ülke endüstrisindeki daralmanın imalatta yaşanan olumsuz görünüm ile bir miktar arttığını gösterdi.

05.07.2023 - 09:17 |
Avustralya'da sanayi sektörü daraldı

Ai Group'tan yapılan açıklamaya göre mevsimsellikten arındırılmış sanayi endeksi haziran ayında 1 puan azalarak -11,9 puana geriledi. Endeks son 14 aydır daralma bölgesinde bulunuyor.

İmalat sektörü endeksi (PMI) 13,2 puan düşüşle -19,8 seviyesine inerken, inşaat sektörü endeksi (PCI) 15,7 puan artışla 10,6 seviyesine geldi.

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