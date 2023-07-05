Avustralya'da sanayi sektörü daraldı
Ai Group tarafından hesaplanan Avustralya sanayi endeksi ülke endüstrisindeki daralmanın imalatta yaşanan olumsuz görünüm ile bir miktar arttığını gösterdi.
05.07.2023 - 09:17 |
Ai Group'tan yapılan açıklamaya göre mevsimsellikten arındırılmış sanayi endeksi haziran ayında 1 puan azalarak -11,9 puana geriledi. Endeks son 14 aydır daralma bölgesinde bulunuyor.
İmalat sektörü endeksi (PMI) 13,2 puan düşüşle -19,8 seviyesine inerken, inşaat sektörü endeksi (PCI) 15,7 puan artışla 10,6 seviyesine geldi.