Avustralya'da sanayi sektöründe daralma sürdü

Ai Group tarafından ilk kez yayınlanan ve Avustralya ekonomisinin yüzde 36'sını oluşturan endüstriler olan imalat, inşaat, mühendislik, teknoloji ve iş hizmetleri sektörlerini bir araya getiren Avustralya sanayi endeksi ocak ayında 10,5 puan düşüşle -11,6 değerini aldı.

Sektörel daralma 2022 yılı Mayıs ayından bu yana 9 aydır devam ediyor.

Ai Group tarafından yapılan açıklamada "Düşen talep karşısında endüstriyel aktivite, girdi hacimleri ve yeni siparişler daraldı. Tedarik zinciri ve iş gücü baskıları bir miktar hafifledi ancak uzun vadeli trendlerde yüksek kalmaya devam ediyor" denildi.

Satınalma yöneticileri endeksi (PMI) 10 puan düşüşle -17,1 olurken, inşaat sektörü endeksi (PCI) 15,1 puan yukarı geldi ve 11,4 oldu.