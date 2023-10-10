Avustralya'da tüketici güveni 80 puanı aştı

Avustralya'da tüketici güveni 2-8 Ekim haftasında 1,9 puan arttı ve 8 ay sonra ilk kez 80 seviyesinin üzerine çıktı.

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ANZ-Roy Morgan tarafından haftalık olarak hesaplanan tüketici güven endeksi 78,2 puandan 80,1 puana yükseldi. Böylece 13-19 Şubat tarihinden bu yana 31 hafta 80 puanın altında kalan endeks ilk kez bu seviyeyi aştı.

Tüketici güveni geçen yılın aynı döneminde görülen 84,6 puanın 4,5 puan altında, 2023 haftalık ortalaması olan 78,2 puanın 1,9 puan üzerinde bulunuyor.