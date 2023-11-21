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Avustralya'da tüketici güveni artış gösterdi

Avustralya'da tüketici güveni hafif artış göstermesine rağmen 80 puanın altında kalmayı sürdürdü.

21.11.2023 - 09:24 | | Foreks Haber
Avustralya'da tüketici güveni artış gösterdi

Avustralya'da tüketici güveni kara cuma ve siber pazartesi haftası öncesi satın alma niyetlerinin az da olsa iyileşmesiyle hafif artış gösterdi.

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ANZ-Roy Morgan tarafından haftalık olarak hesaplanan tüketici güven endeksi 13-19 Kasım haftasında 0,4 puan arttı ve 74,3 puandan 74,7 puana çıktı. Endeks üst üste altıncı haftasında da 80 puanın altında kaldı.

Tüketici güveni geçen yılın aynı döneminde görülen 81,6 puanın 6,9 puan, 2023 haftalık ortalaması olan 77,9 puanın 3,2 puan altında bulunuyor.

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