Avustralya'da tüketici güveni arttı

ANZ-Roy Morgan tarafından haftalık olarak hesaplanan tüketici güven endeksi 72,6 puandan 75,2 puana çıktı.

Ancak endeks bu yükselişe rağmen üst üste 21'inci haftasında da 80 puanın altında kaldı. Bu endeksin haftalık olarak hesaplanmaya başladığı 2008 yılı Ekim ayından bu yana ilk kez yaşanıyor.

Tüketici güveni geçen yılın aynı döneminde görülen 82,4 puanın 7,2 puan, 2023 haftalık ortalaması olan 78,3 puanın 3,1 puan altında bulunuyor.