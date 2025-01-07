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Avustralya'da tüketici güveni arttı

Avustralya'da tüketici güveni son üç yılın en iyi başlangıcını yaparak 2025 yılını açtı.

07.01.2025 - 10:05 | | Foreks Haber
Avustralya'da tüketici güveni arttı

ANZ-Roy Morgan tarafından haftalık olarak hesaplanan tüketici güven endeksi, 2-7 Ocak haftasında 3,6 puan artışla 87,5 seviyesine çıktı.

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Tüketici güveni böylece bir yıl önceki aynı haftaya göre 2,7 puan ve 2024 haftalık ortalamasına göre 4,6 puan daha yukarıda bulunuyor.

ANZ Ekonomisti Madeline Dunk verilerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "ANZ-Roy Morgan Avustralya tüketici güveni 2025'in ilk haftasında 3,6 puan sıçradı. Yılın ilk haftasında güven artışının olması alışılmadık bir durum olmasa da, son üç yılın en iyi sonucunu temsil ediyor. 'Büyük bir ev eşyası satın alma zamanı' alt endeksi, Haziran 2022'den bu yana üçüncü en yüksek okumasını kaydetti, ancak 'Black Friday' zirvesinin altında kaldı" dedi.

ANZ-Roy Morgan tüketici güvenindeki yükseliş ivmesinin 2025 boyunca devam etmesini beklediklerini ifade eden ekonomist, "Çünkü vergi kesintileri, artan reel ücretler ve nihayetinde faiz indirimleri hanehalkı harcanabilir gelirlerini destekliyor" dedi.

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ANZ Research, Avustralya Merkez Bankası'ndan ilk faiz indiriminin Mayıs 2025'te gerçekleşmesini bekliyor.

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