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Avustralya'da tüketici güveni düşüş gösterdi

Avustralya'da tüketici güveni hükümetin vergilerle ilgili vaadini yerine getirmemesi nedeniyle geçen hafta düşüş gösterdi.

30.01.2024 - 09:32 | | Foreks Haber
Avustralya'da tüketici güveni düşüş gösterdi

ANZ-Roy Morgan tarafından haftalık olarak hesaplanan tüketici güven endeksi 22-28 Ocak haftasında 1,9 puan azaldı ve 84,4 puandan 82,5 puana indi. Böylece endeks üst üste 52'nci haftasında da 85 puanın altında kaldı. 

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Tüketici güveni geçen yılın aynı döneminde görülen 86,8 puanın 4,3 puan altında, 2023 haftalık ortalaması olan 78 puanın 4,5 puan üzerinde bulunuyor. 

2023 haftalık ortalaması olan 78 puan şu anda tarihi düşük seviye olarak kaydedildi. En son 1990 yılında 82,6 ortalama ile en düşük seviye görülmüştü. 

Ankette enflasyon beklentisi yüzde 5,1 seviyesinde oluştu. 

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