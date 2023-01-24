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Avustralya'da tüketici güveni geriledi

Avustralya'da tüketici güveni 2023 yılının ilk düşüşünü geçen hafta yaşadı.

24.01.2023 - 09:26 |
Avustralya'da tüketici güveni geriledi

ANZ-Roy Morgan tarafından haftalık olarak hesaplanan tüketici güven endeksi 1,8 puan gerileyerek 85,9 seviyesine geldi.

Tüketici güveninde bu haftaki düşüşün ana sebebi kişisel mali durumlarla ilgili duyarlılıktaki olumsuz tavır oldu. Bir önceki haftaya göre daha fazla Avustralyalı gelecek yıl mali açıdan "daha kötü" olmayı bekliyor.

Tüketici güveni geçen yılın aynı döneminde görülen 100,1 puanın 14,2, 2022 yılı haftalık ortalaması olan 88,7 puanın 2,8 puan altında bulunuyor.

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