Avustralya'da tüketici güveni geriledi

ANZ-Roy Morgan tarafından haftalık olarak hesaplanan tüketici güven endeksi 75,8 puandan 72,7'ye geriledi. Böylece endeks 2020 yılı Nisan ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Bu düşüşle birlikte endeks üst üste 15 hafta boyunca 80 puanın altında kaldı. Bu endeksin haftalık olarak hesaplanmaya başladığı 2008 yılı Ekim ayından bu yana ilk kez yaşanıyor.

Tüketici güveni geçen yılın aynı döneminde görülen 80,4 puanın 7,7, 2023 haftalık ortalaması olan 79,5 puanın 6,8 puan altında bulunuyor.