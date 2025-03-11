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Avustralya'da tüketici güveni toparlandı

Avustralyalı tüketicilerin güveni Mart ayında daha iyimser bir görünüm sergiledi.

11.03.2025 - 09:21 | | Foreks Haber
Avustralya'da tüketici güveni toparlandı

Avustralyalı tüketicilerin güveni Mart ayında daha iyimser bir görünüm sergiledi ve üç yılın en yüksek seviyesine çıktı, ancak küresel ticaret savaşı endişeleri, Doğu Avrupa'daki artan gerginlikler ve hisse senedi piyasası zayıflığı iyileşmeyi baltalamakla tehdit ediyor.

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Westpac-Melbourne Enstitüsü tüketici güveni endeksi Mart ayında %4 artarak Şubat ayındaki 92,2'den 95,9'a yükseldi.

Westpac'ın ekonomik tahmin başkanı Matthew Hassan, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) Şubat ortasında faiz oranlarını düşürme kararı ve geçim maliyeti baskılarındaki daha fazla azalmanın güvenin belirgin bir şekilde artmasını sağladığını söyledi.

Yıllarca süren zayıf sonuçların ardından, duygu endeksi artık üç yıllık zirvede ve 100'lük nötr seviyeden sadece %4 uzakta bulunuyor.

İyileşmeye rağmen, özellikle yurt dışındaki gelişmeler konusunda hala bazı huzursuzluk belirtileri var. Mart ayındaki yanıtlar, tüketicilerin yerel haber akışında belirgin bir iyileşme tespit etmesine rağmen, yurt dışından gelen haberlerin daha rahatsız edici hale geldiğini gösteriyor.

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Enflasyonla ilgili haberler en yüksek hatırlamaya sahip olurken, bunu bütçe ve vergilendirme, istihdam, ekonomik koşullar ve faiz oranları takip etti.

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