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Avustralya'da tüketici güveni yükseldi

Avustralya'da tüketici güveni ekim ayı başından bu yana en yüksek seviyesine geldi.

29.11.2022 - 09:43 |
Avustralya'da tüketici güveni yükseldi

ANZ-Roy Morgan tarafından haftalık olarak hesaplanan tüketici güven endeksi 1,5 puan artışla 83,1 seviyesine çıktı. Endeks son üç haftada yüzde 5,6 artış gösterdi.

Ancak tüketici güveni hala geçen yılın aynı döneminde görülen 106 puanın 22,9 puan altında. Ayrıca tüketici güveni şu anda 2022 yılı haftalık ortalaması olan 89,1'in 6 puan altında bulunuyor.

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