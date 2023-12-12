Avustralya'da tüketici güveninde hızlı artış

ANZ-Roy Morgan tarafından haftalık olarak hesaplanan tüketici güven endeksi 4-10 Aralık haftasında 4,4 puan arttı ve 76,4 puandan 80,8 puana çıktı. Ancak bu yükselişe rağmen endeks üst üste 45'inci haftasında da 85 puanın altında kaldı.

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Tüketici güveni geçen yılın aynı döneminde görülen 82,9 puanın 2,1 puan altında, 2023 yılı haftalık ortalaması olan 77,8 puanın 3 puan üzerinde bulunuyor.

Westpac tarafından açıklanan bir başka tüketici güveni olan Westpac-Melbourne Institute tüketici güven endeksi kasım ayında yüzde 2,7 artışla 82,1 seviyesine çıktı.