Aylık en yüksek reel getiri DİBS'te oldu

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %1,73, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %2,82 oranlarıyla DİBS'te gerçekleşti.

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Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %1,50, mevduat faizi (brüt) %0,98 ve külçe altın %0,62 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,70 ve BIST 100 endeksi %2,16 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise; Euro %2,59, mevduat faizi (brüt) %2,06, külçe altın %1,71 ve Amerikan Doları %0,36 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %1,10 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,33 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,49 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %22,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise %21,37 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %18,29, TÜFE ile indirgendiğinde ise %18,96 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %40,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise %29,29 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %14,41, Euro %4,31 ve DİBS %0,16 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %2,62 ve BIST 100 endeksi %27,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %5,43 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %3,87, DİBS %7,70, Amerikan Doları %10,26 ve BIST 100 endeksi %33,48 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.