Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Mayıs ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre aylık en yüksek reel getiri yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,91, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %4,55 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından DİBS %2,60, Amerikan doları %1,57, mevduat faizi (brüt) %0,96, euro %0,69 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %8,29 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS %3,23, Amerikan doları %2,19, mevduat faizi (brüt) %1,58, euro %1,30 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %7,73 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %16,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,66 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olmuştur. Aynı dönemde BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,22, TÜFE ile indirgendiğinde ise %11,69 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %21,53, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,08 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,39 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %33,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise %34,96 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından külçe altın %2,41 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, DİBS %1,53, euro %8,37, Amerikan doları %10,73 ve mevduat faizi (brüt) %17,58 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %3,27 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, DİBS %0,70, euro %7,60, Amerikan doları %9,99 ve mevduat faizi (brüt) %16,89 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.