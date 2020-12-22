Ayni Sermaye Nedir? Ayni Sermaye Artırımı Ne Anlama Gelir?

Ayni sermaye, bir şirketin kuruluşu sırasında ortakların ortaya para dışında koydukları tüm sermayeyi ifade eder.



Ayni Sermaye Nedir?



Ayni sermaye, bir işletme ya da şirket kuruluyorken, şirkette pay sahibi olan insanların para dışında ortaya koydukları her türlü sermaye aracına denmektedir. Örneğin bir şirketin pay sahibi, sermayeye taşınmaz mallarla, tahvil ya da hisse senetleriyle, şahsi emek ve itibarla ve daha pek çok şeyle ortak olabilir. Hatta bazı durumlarda ayni sermaye olarak arsa, patent, teknoloji gibi para dışındaki değerlerde konulabilmektedir.



Fakat bir şirketi yalnızca ayni sermaye ile kurmak mümkün değildir. Yani kurulacak olan şirketin ortada bir sermayesi olmalıdır ki, bu sermaye ortaya konulacak olan ayni sermaye ile desteklenebilsen. Yani bir şirket kurabilmek için ayni sermayeden önce bir miktar nakit sermaye gereklidir.



Ayni Sermaye Arttırımı Ne Anlama Gelir?



Şirketlerde sermaye artırımı işlemleri yalnızca yönetim kurulu kararları ile yapılabilmektedir. Ayni sermaye artırımı, bir şirketin ayni sermaye kaynaklarını arttırması anlamına gelmektedir. Kaynakların arttırılması açısından en çok tercih edilen yollardan biridir. Aynı zamanda ortaklardan para ya da ayni sermaye toplanarak, bu yolla şirketin piyasadaki hisselerinin değer kazanması da sağlanabilir.



Ayni Sermayeler Devredilebilir mi?



Eğer bir şirket ortaya ayni sermayeler konularak kurulduysa, bu durumda o şirketin devri 2 yıl süre ile gerçekleştirilemez. Şirketin devredilebilmesi için ayni sermayenin ortaya konduğu tarihten itibaren 2 yıl geçmiş olması gerekmektedir.