Aztek Teknoloji halka arz edilecek

Aztek Teknoloji paylarının halka arzına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Şirket’in mevcut 80 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, 20 milyon TL artırımla 100 milyon TL’ye yükselecek, 5 milyon TL tutarında ise ortak satışı gerçekleştirilecek. Halka açıklık oranı yüzde 25 olarak belirlenen Aztek Teknoloji için hisse başına 10,90 TL’den 10-11-12 Ağustos tarihleri arasında talep toplanacak.

Deniz Yatırım ve QNB Finansinvest eş liderliğinde toplam 38 kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzda payların yüzde 45’i bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yüksek başvurulu (bireysel) yatırımcılara ve yüzde 30’u ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

“HALKA ARZ GELİRİ İLE İŞLETME SERMAYESİ GÜÇLENDİRİLECEK”

Aztek Teknoloji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Ütebay, halka arz konusunda şu açıklamalarda bulundu; “25 yıllık deneyimimizle Aztek Teknoloji olarak Apple, Hama, Beats by Dr.Dre, JBL, Harman Kardon, Thule, Case Logic ve Marshall’ın Türkiye’deki iş ortağı olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Her biri kendi alanında güçlü uluslararası markalarla uzun süredir iş birliği içindeyiz. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda Apple başta olmak üzere tüm global iş ortaklarımızla düzenli aralıklarla finansal rakamlarımızı paylaşıyoruz. Türkiye’de kurumsallaşma ve şeffaflaşma sürecimizi tamamlamak amacıyla halka arz olmaya karar verdik. Halka arz geliri, Şirket’in ileriye dönük planları çerçevesinde işletme sermayesini daha da güçlendirmekte ve kısa vadeli borçların azaltılmasında kullanılacak. Ayrıca yeni iş fırsatları için mevcut ve yeni marka distribütörlük anlaşmaları yapmayı, yeni mağaza açmayı ve girişim sermayesi yatırım fonları aracılığı ile halka açık olmayan bilişim, teknoloji, sağlık, imalat ve perakende gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmayı düşünüyoruz” dedi. Ütebay, “Bugün ulaştığımız, Mart 2021-Mart 2022 arası son 12 aylık 1.366 milyar TL ciro ve 3 milyona yaklaşan ürün satış adediyle sektörün öncü firmalarından biri olarak yatırımcılarımızı da bu büyüme hedefimize ortak etmek istiyoruz” diye konuştu.