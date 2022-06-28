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BAE, OPEC anlaşmasına bağlı kalacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) anlaşmasındaki üretim tavanına bağlı kalacak.

28.06.2022 - 11:27 |
BAE, OPEC anlaşmasına bağlı kalacak

BAE Enerji Bakanı Suhail Al Mazroui ülkenin petrol üretiminin OPEC üretim anlaşmasında öngörülen 3 milyon 168 bin varil/günlük maksimum kapasiteye yakın olduğunu söyledi.

WAM haber ajansına konuşan Enerji Bakanı, "BAE cari OPEC üretim anlaşmasında öngörülen maksimum üretim kapasitemize yakın seviyede üretim yapıyor. OPEC anlaşmasının sonuna kadar bu seviyede üretim yapma taahhüdümüze bağlıyız" dedi.

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