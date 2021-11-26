Bailey'den enflasyon açıklaması

Bailey ayrıca, merkez bankalarının ekonomik belirsizliğin yüksek olduğu zamanlarda faiz oranının ne olabileceği konusunda yönlendirme sağlarken riskler aldıklarını da anlattı.

Bailey, "Neyin olabileceği konusunda çok fazla belirsizlik olduğu dönemlerde yönlendirmede bulunmak merkez bankaları için riskli" diye konuştu.

BoE Başkanı, ekonominin durumu konusunda yorumda bulunmak ile borçlanma maliyetlerinde ne yapılamasının muhtemel olduğu konusunda bilgi vermenin arasındaki farkı belirlemenin zor olduğunu da vurguladı.