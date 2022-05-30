Bakan Nebati'den büyüme mesajı

Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 65. Olağan Genel Kurulu'nda enflasyon ve büyüme rakamlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı: "Reel sektörümüzün büyük yatırımlar yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu kaynağı bulabilmesi kritik önem arz ediyor. Bu nedenle bankacılık sektörünün faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz.

Finansal sistemin içerisinde yaklaşık %85'lik paya sahip sektörün aktif büyüklüğünün milli gelire oranı %41 seviyesinde.

Krediler 5,5 trilyon TL'ye, mevduatlar 6 trilyon TL'ye ulaşmış durumda. Kredi büyümelerini yakından takip ediyoruz.

Bankacılık sektörü olası şoklara dayanıklı. Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 10 trilyon lirayı aştı. Sektörün yeterlilik oranı %20,4. Tahsili gecikmiş alacak oranı %2,9 ile oldukça düşük seviyede.

Selektif kredi mekanizması politikamızın odağında. İlk çeyrekte güçlü ve dengeli büyüme eğilimi sürüyor.

İLK ÇEYREK BÜYÜME TAHMİNİ

Sanayimizin milli gelir içindeki payının ileri dönemlerde daha da artacağını düşünüyoruz. Öncü göstergeler büyümenin ilk çeyrekte yıllık %7 civarında gerçekleşeceğine işaret ediyor.

BAKAN NEBATİ'DEN ENFLASYON MESAJI

Enflasyonun ardındaki yapısal etmenlere ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enflasyonla mücadele en önemli önceliğimiz. Tarımda temel girdilere yönelik çeşitli çalışmalarımızı sürdürüyoruz, destek oluyoruz. Kur korumalı TL mevduat (KKM) gibi yenilikçi metodlarla döviz kurunun enflasyon üzerindeki etkisini azalttık.

Fiyat istikrarını kalıcı olarak sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz. Enflasyonu sadece devletin çözeceği bir sorun olarak görmüyoruz. Milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."