Bakan Nebati'den faiz açıklaması

Japonya'da yayınlanan Nikkei Asia'ya konuşan Nebati, Türkiye'de enflasyonun nisan ayında yüzde 50'ye ulaşmadan tepe yapmasını ve Türk lirasının bu yıl istikrar kazanmasını beklediğini de ifade etti.

"Enflasyonda yüzde 50 seviyesini göreceğimizi düşünmüyorum. Umarım yanılmam" diye konuşan Nebati, "Dünyanın geri kalanı da benzer problemler yaşıyor. Ocak ayında yüksek enflasyon bekliyoruz ve enflasyon bu yüksek seviyeyi bir süre için devam ettirecek. Yaz aylarında toparlanma göstermeye başlayacak ve aralık ayında baz etkisiyle radikal şekilde düşecek" dedi.

Demecinde, Türk lirasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Nebati, "Lira geçen yıl değerini yüzde 45 civarında kaybetti, lirada daha fazla negatif gelişme beklemiyoruz. Lirada daha fazla değer kaybı beklemiyoruz. Atandığım dönemdeki döviz kuru ile bu yılın sonundaki döviz kuru arasında dengesizlik olmayacak" ifadelerini kullandı.

Türk ekonomisinin geçen yıl orta vadeli ekonomik programdaki hedefi üzerinde yüzde 10-11 arasında büyüdüğünü tahmin ettiklerini belirten Nebati, 2022 yılında büyümenin orta vadeli ekonomi programındaki yüzde 5 tahmini civarında olmasını beklediğini vurguladı.

Nikkei'ye demecinde kur korumalı mevduat planı uygulamaya konduktan sonra TCMB'nin kurlara önemli müdahalesi olmadığını ifade eden Nebati, "Eğer kur korumalı mevduat açıklamamızdan sonra müdahale olmuş ise, bunlar küçük dokunuşlar olabilir" dedi. "Bu nedenle bir merkez bankası, bir kamu yönetimi, bir ekonomi yönetimimiz var. İhtiyaç olduğunda müdahale edebilmeliyiz" diye konuşan Nebati, "İhtiyaç olduğunda bu tür araçlar kullanabilirsiniz. Merkez Bankası ve Hazine seyirci değiller" ifadelerini kullandı.

Kur korumalı mevduat planının toplam büyüklüğünün 272 milyar lirayı aştığını ve bunun 113 milyar lirasının döviz hesaplarından geldiğini belirten Nebati, Nikkei'nin bu planı ne kadar süre ile uygulanacağı sorusuna ise, "İhtiyaç olduğu sürece devam edebiliriz ve tepe noktasına ulaştığını değerlendirdiğimizde bir karar vereceğiz" yanıtını verdi.

Nebati, Nikkei'nin ekonomi yönetiminin araç kutusunu enflasyona karşı korumalı enstrümanlarla genişletip genişletmeyeceği sorusunu da yanıtladı ve, "Elbette bu tür enflasyona karşı koruma enstrümanlarını düşünüyoruz, ancak şu anda buna ihtiyacımız yok" dedi.

Türkiye'nin düşük faizi temel alan yeni ekonomik modelinin üretimi, istihdamı ve ihracatı artıracağını savunan Nebati, bu modelin Türkiye'nin cari işlemler açığı problemini çözeceğini ve liranın istikrar kazanmasına katkı vereceğini de vurguladı. Nebati, "Haziran 2023 seçimlerinde tek haneli enflasyonumuz olacak. Bu programı uygulamak için 18 aya ihtiyacım var ve geriye 17 ayımız kaldı" diye konuştu.

Pazartesi ve salı günü Londra'da yatırımcılar ile bir araya geleceğini de doğrulayan Nebati, Londra'dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a BAE'de eşlik edeceğini ve sonrasında Jakarta'da yapılacak G20 toplantısına gideceğini belirtti.

Nebati, "Bahreyn'i ve bir kez daha Londra'yı ziyaret edeceğim. Bahar'da Japonya, Çin ve Singapur'u ziyaret etmek istiyorum. Türkiye çok fazla ilgi çekiyor. Özellikle açıkladığımız 'Türkiye Ekonomi Modeli' ve kurun 2 ay gibi kısa sürede istikrar kazanması sonrasında" dedi.