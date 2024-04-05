Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Şimşek dış ticaret rakamlarını değerlendirdi
Haberler Uzmanpara Şimşek dış ticaret rakamlarını değerlendirdi

Şimşek dış ticaret rakamlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından dış ticaret rakamlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

05.04.2024 - 10:03 |
Şimşek dış ticaret rakamlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar dolara ulaştı.

Haberin Devamı

Bu yıl OVP’de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5’in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız.

Büyümedeki dengelenmenin katkısıyla azalan cari açık ve döviz ihtiyacımız ile artan dış kaynak girişi makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor."

Ölü balıklar kıyıya vurdu! 'Fabrikanın atıkları geliyor'

Ölü balıklar kıyıya vurdu! 'Fabrikanın atıkları geliyor'
Öğrenciler ara tatil öncesi bugün son derse girecek

Öğrenciler ara tatil öncesi bugün son derse girecek