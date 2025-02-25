Bakan Şimşek, Güney Afrika'ya gitti

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre Şimşek'in katılacağı G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 27 Şubat'a kadar devam edecek.

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Cape Town'daki toplantıda Şimşek'e Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

Bakan Şimşek, zirve kapsamında resmi temaslarda da bulunacak.