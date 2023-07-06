Bakan Şimşek üç temel bileşeni açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomi politikalarının temel bileşenlerini açıkladığı bir paylaşım yaptı.

Bakan Şimşek paylaşımında programlarının üç temel bileşeni olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi, enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası, makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar.”