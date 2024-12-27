Bakan Şimşek'ten reeskont kredisi açıklaması

Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İhracatçılarımızın daha uygun koşullarla finansmana erişimi için reeskont kredi maliyeti yüzde 35’ten yüzde 29,9’a düşürüldü.

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Programımız döneminde

Reeskont kredi limiti artırıldı (günlük 300 milyon TL’den 4 milyar TL’ye)

Reeskont kredilerinde ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı (yüzde 30’dan yüzde 0’a)

İhracat bedeli satış yükümlülüğü azaltıldı (yüzde 40’tan yüzde 30’a)

Eximbank’ın sermayesini güçlendirdik (13,8 milyar TL’den 55,3 milyar TL’ye)

Hizmet ihracatı gelirlerine vergi istisnasını artırdık (yüzde 50’den yüzde 80’e)

Rekabet gücümüzü ve verimliliği artırmak için katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz."