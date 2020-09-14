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14.09.2020 - 10:55 |

Bakan Varank: Yüksek büyüme bekliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz." dedi.

Bakan Varank: Yüksek büyüme bekliyoruz
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün açıklanan sanayi  üretimi verilerini değerlendirerek, "Uyguladığımız tedbirler reel  sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz." dedi.

Varank, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Temmuz sanayi üretimi aylık %8,4 ve yıllık %4,4 arttı.

Aylık bazda tüm alt kalemler pozitif gerçekleşti. Üretimde küresel  ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek, ilk 3'te yerimizi aldık.

Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte  yüksek büyüme bekliyoruz."

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