14.09.2020 - 10:55 |
Bakan Varank: Yüksek büyüme bekliyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün açıklanan sanayi üretimi verilerini değerlendirerek, "Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz." dedi.
Varank, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Temmuz sanayi üretimi aylık %8,4 ve yıllık %4,4 arttı.
Aylık bazda tüm alt kalemler pozitif gerçekleşti. Üretimde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek, ilk 3'te yerimizi aldık.
Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz."