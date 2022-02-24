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Bakanlıktan 'TL'ye güvenin' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gelişmelere ilişkin, "Uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk Lirası ve Türk Lirası cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğu değerlendirilmektedir" açıklamasını yaptı.

24.02.2022 - 17:12 | | DHA
Bakanlıktan 'TL'ye güvenin' açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmelerin yakından izlendiği belirtilerek, "Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri; tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, bakanlığımızca ve ilgili bakanlıklarla istişare içinde takip edilmektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi bu süreçte de gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır" denildi.

'RİSKLİ POZİSYONLAR ALMAKTAN KAÇINILMALI'

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin sağlam temelleriyle geçtiğimiz dönemde birçok iç ve dış şoku bertaraf ettiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Üretimi, ihracatı, yatırımları ve istihdamı önceleyen; dengeli ve istikrarlı büyümeyi odağına alan Türkiye Ekonomi Modeli ile attığımız adımlar sayesinde ülkemizin zorluklara karşı dayanıklılığını daha da güçlendirdik. Bilindiği üzere yakın zamanda manipülatif söylemlere itimat ederek oldukça riskli pozisyonlar alan vatandaşlarımız önemli mali kayıplarla karşı karşıya kalmıştır. Son iki ayda Türk Lirasını güçlendirmek için önemli politikalar uygulamaya konulmuş ve bu konuda başarılı olunmuştur. Bu çerçevede, uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk Lirası ve Türk Lirası cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğu değerlendirilmektedir."

 

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