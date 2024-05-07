Bakır faiz indirimi umuduyla yükseldi

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, saat 07.15'te %1,5 artışla 10.061,50 dolar/tona yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Haziran vadeli bakır kontratı, 80.920 yuan/tonda (11.213,35 dolar) sabit kaldı ve rekor seviye olan 82.460 yuan/tonun yakınında seyrediyor.

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LME'de alüminyum %1,2 artışla 2.581 dolar/tondan, nikel %0,8 artışla 19.385 dolar/tondan, çinko %1,3 artışla 2.941 dolar/tondan, kurşun %1,2 artışla 2.242 dolar/tondan ve kalay %2 artışla 32.635 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de nikel %0,2 artışla 144.500 yuan/tondan, çinko %0,3 artışla 23.320 yuan/tondan, kurşun %1,1 artışla 17.715 yuan/tondan, kalay %1,2 artışla 262.790 yuan/tondan, alüminyum %0,1 düşüşle 20.660 yuan/tondan işlem gördü.

Cuma günü beklenenden zayıf gelen ABD iş gücü piyasası raporu, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayı başlarında para politikasını gevşeteceğine dair bahislerini yeniden canlandırmasına yol açtı.

Hem LME hem de SHFE depolarındaki artan nikel stoklarına rağmen, metal fiyatları her iki borsada da son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.