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Bakır fiyatları 17 ayın dibine yaklaştı

Bakır fiyatları hızlı yükselen faizler ve zayıf ekonomik verilerin metal talebini azaltması, küresel durgunluk korkularını körüklemesi nedeniyle 17 ayın en düşük seviyesine yaklaştı.

01.07.2022 - 12:11 |
Bakır fiyatları 17 ayın dibine yaklaştı

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, %3'ten fazla düşerek 8.001,50 dolar/ton ile 2021 yılı Şubat ayından beri en düşük seviyeye indi.

Bakır kontratı %20,4 düşüşle 2. çeyrekte 2011 yılından bu yana en kötü çeyreklik performansı gösterdi. Hafta boyunca yaklaşık %4,1 gerileme yaşadı.

Shanghai'de (ShFE) işlem gören ağustos vadeli bakır kontratı günü %4 düşüşle 61.630 yuan/tondan (9.191 dolar) kapattı.

LME'de alüminyum %2,1 düşüşle 2.394,50 dolar/tondan, çinko %0,7 azalışla 3.136 dolar/tondan, kurşun %0,3 artışla 1.912,50 dolar/tondan, nikel %4,8 gerilemeyle 21.600 dolar/tondan ve kalay %3,4 düşüşle 25.550 dolar/tondan işlem gördü.

ShFE'de alüminyum %1,6, çinko %5, nikel %7,3, kurşun %1,3 ve kalay %6,5 düştü.

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