Bakır fiyatları 2 haftanın zirvesinde

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır erken Asya işlemlerinde 5 Mayıs'tan beri en yüksek seviye olan 9.532 dolar/tona çıktıktan sonra saat 07.18'de %0,5 artarak 9.471 dolar/tondan işlem gördü.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda haziran vadeli bakır 6 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktıktan sonra öğle arasında %0,3 artarak 71.950 yuan/ton (10.758 dolar) seviyesinde.

Analistler Çin'de beklenenden daha büyük faiz indiriminin kısa vadeli bir sıçrama sağlayacak olan emlak sektörünü canlandırmayı hedeflediğini belirtti. Öte yandan doların zayıflamasının yanı sıra Shanghai'de salgına yönelik kısıtlamaların 1 Haziran'dan itibaren kaldırılmasının planlanması fiyatlara destek verdi.

LME'de alüminyum %1,2, çinko %0,5, kurşun %0,3 arttı, kalay %0,9 düştü.