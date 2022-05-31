Bakır fiyatları 3 haftanın zirvesine yakın

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır dün 5 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviye olan 9.579 dolar/tona çıktıktan sonra bugün saat 07.42'de 9.537,50 dolar/tonda yatay seyretti.

Mayıs ayı için bakırın fiyatı %2,5'lik gerileme ile ikinci aylık düşüşüne hazırlanıyor.

Shanghai'de en çok işlem gören temmuz ayı bakır kontratı gün ortasında 72.070 yuan/ton (10.810,61 dolar) ile %0,1 artış gösterdi.

Analistler Çin'de azalan Covid-19 vakaları, Shanghai'nin yeniden açılması, çarşamba gününden itibaren üretimin yeniden başlaması nedeniyle sanayi faaliyetinin toparlanmasının daha iyi talep beklentilerinin olduğuna işaret etti.

LME'de diğer sanayi metalleri de aylık bazda kayıp gösterirken kalay 2011 yılı Eylül ayından beri en kötü ayını yaşıyor.