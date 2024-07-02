Bakır fiyatları yükseldi

LME'de üç aylık bakır %0,07 artışla TSİ 05.02'de metrik ton başına 9.637 dolara yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören Ağustos vadeli bakır kontratı %0,5 artışla ton başına 78.720 yuan (10.826,42 dolar) oldu.

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Güney Kore'deki LME Gwangyang deposunda, LME bakır depolarındaki 8.000 tonluk yeni iptaller stokların yakında düşebileceğinin sinyalini verdi. Bu arada, Çin'e bakır ithalatı için uygulanan indirim de sıkılaşarak metale yönelik iştahın arttığını gösterdi.

Analistler, Çin'de fiziki bakır talebinin arttığını ve fiyatların Mayıs ayında rekor seviyeye ulaştıktan sonra 1.500 dolar kadar düşmesi ve son iki haftadır bu seviyelerde istikrar kazanmasının ardından Temmuz ayında daha da artacağını söyledi.

Çin'den gelen veriler karışık bir tablo çizdi. Resmi bir ankete göre imalat faaliyeti Haziran ayında ikinci kez düştü. Ancak daha küçük, ihracat odaklı firmaları kapsayan özel bir anket, fabrika faaliyetlerinin üç yıldan uzun bir süredir en hızlı şekilde büyüdüğünü gösterdi.

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Piyasa katılımcıları, metal talebini artırabilecek daha fazla teşvik önlemi alınıp alınmayacağını görmek için Çin'in 15-18 Temmuz'daki genel kurulunu bekliyor.

LME alüminyum %0,02 artışla ton başına 2.516 dolara, nikel %0,6 artışla 17.460 dolara, çinko %0,09 artışla 2.931 dolara yükseldi. Kurşun neredeyse yatay seyrederek 2.218,50 dolar ve kalay %0,61 düşüşle 32.700 dolar oldu.

SHFE alüminyum %0,3 artışla ton başına 20.355 yuan, nikel %0,9 artışla 137.450 yuan, kurşun %1 artışla 19.760 yuan olurken, çinko %0,2 düşüşle 24.430 yuan ve kalay %0,2 düşüşle 273.680 yuan oldu.