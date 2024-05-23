Bakır piyasası martta arz fazlası verdi

Uluslararası Bakır Çalışma Grubu (ICSG) son aylık bülteninde küresel rafine bakır piyasasının şubat ayındaki 191.000 ton fazlaya kıyasla mart ayında 125.000 ton fazla verdiğini açıkladı.



Verilere göre mart ayında dünya rafine bakır üretimi 2,33 milyon ton olurken, tüketim 2,20 milyon ton gerçekleşti.



ICSG, Çin gümrük depolarındaki stok değişikliklerine göre ayarlandığında, şubat ayındaki 221.000 ton fazlaya kıyasla mart ayında 138.000 ton fazla olduğunu belirtti.