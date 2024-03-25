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Uzmanpara Bakır piyasası ocakta fazla verdi
Haberler Uzmanpara Bakır piyasası ocakta fazla verdi

Bakır piyasası ocakta fazla verdi

Bakır piyasası ocak ayında 84 bin ton fazla verdi.

25.03.2024 - 09:52 | | Foreks Haber
Bakır piyasası ocakta fazla verdi

Uluslararası Bakır Çalışma Grubu (ICSG) son aylık bülteninde küresel rafine bakır piyasasının aralık ayındaki 27.000 ton fazlaya kıyasla ocak ayında 84.000 ton fazla verdiğini açıkladı.

Ocak ayında dünya rafine bakır üretimi 2,37 milyon ton olurken, tüketim 2,29 milyon ton gerçekleşti.

ICSG, Çin gümrük depolarındaki stok değişikliklerine göre ayarlandığında aralık ayındaki 22.000 ton fazlaya kıyasla, ocak ayında 84.000 ton fazla olduğunu belirtti.

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