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Bakır piyasasında arz fazlası oluştu

Uluslararası Bakır Çalışma Grubu (ICSG) son aylık bülteninde, küresel rafine bakır piyasasının Haziran ayındaki 113.000 ton fazlaya kıyasla Temmuz ayında 91.000 ton fazla verdiğini açıkladı.

01.10.2024 - 10:24 | | Foreks Haber
Bakır piyasasında arz fazlası oluştu

Verilere göre Temmuz ayında dünya rafine bakır üretimi 2,35 milyon ton olurken, tüketim 2,26 milyon ton gerçekleşti.

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ICSG, Çin gümrük depolarındaki stok değişikliklerine göre ayarlandığında, Haziran ayındaki 121.000 ton fazlaya kıyasla Temmuz ayında 86.000 ton fazla olduğunu belirtti.

Yılın ilk yedi ayında dünya bakır piyasası geçen yıla göre 79 bin ton fazladan 527 bin ton fazlaya çıktı.

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