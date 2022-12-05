Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBakırın fiyatı 3 haftanın zirvesini gördü
HaberlerUzmanpara Haberleri Bakırın fiyatı 3 haftanın zirvesini gördü

Bakırın fiyatı 3 haftanın zirvesini gördü

Londra Metal Borsası'nda (LME) 3 ay vadeli bakır fiyatı bu sabah son 3 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

05.12.2022 - 09:41 |
Bakırın fiyatı 3 haftanın zirvesini gördü

Bakır fiyatının yükselmesinde dünyanın en büyük bakır tüketicisi Çin'de daha fazla sayıda kentin Covid-19 tedbirlerini gevşetme yönünde adım atmaları ve ABD dolarındaki zayıflık etkili oldu.  

LME'de 3 ay vadeli bakır fiyatı şu sıralarda cuma gününe göre yüzde 0,8 artışla 8510,755 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor. Bu, 14 Kasım'dan beri görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.  

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda ocak vadeli bakır kontratı yüzde 1,6 artışla 66.860 yuan/ton seviyesine yükseldi. 

LME'de bu sabah alüminyum fiyatı yüzde 1, çinko yüzde 1,7, kurşun yüzde 1,3 ve kalay fiyatı yüzde 4,1 primli seyrediyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
23 yaşındaki gence dehşeti yaşattılar! Dövüp, kulağını ve dilini zımbaladılar

23 yaşındaki gence dehşeti yaşattılar! Dövüp, kulağını ve dilini zımbaladılar

Fenerbahçe'ye Kanadalı stoper! Bonservis bedeli ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye Kanadalı stoper! Bonservis bedeli ortaya çıktı