Bakırın fiyatı 3 haftanın zirvesini gördü

Bakır fiyatının yükselmesinde dünyanın en büyük bakır tüketicisi Çin'de daha fazla sayıda kentin Covid-19 tedbirlerini gevşetme yönünde adım atmaları ve ABD dolarındaki zayıflık etkili oldu.

LME'de 3 ay vadeli bakır fiyatı şu sıralarda cuma gününe göre yüzde 0,8 artışla 8510,755 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor. Bu, 14 Kasım'dan beri görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda ocak vadeli bakır kontratı yüzde 1,6 artışla 66.860 yuan/ton seviyesine yükseldi.

LME'de bu sabah alüminyum fiyatı yüzde 1, çinko yüzde 1,7, kurşun yüzde 1,3 ve kalay fiyatı yüzde 4,1 primli seyrediyor.