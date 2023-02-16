Bakırın fiyatı 5 haftanın dibinden toparlandı

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır saat 06.10'da %0,6 artışla 8.909 dolar/tona yükselirken, alüminyum %0,8 yükselişle 2.403,50 dolar/tondan, çinko %0,2 artışla 3.205 dolar/tondan ve kurşun %0,8 yükselişle 2.068 dolar/tondan işlem gördü.

LME'de bakır daha fazla faiz artırımına ilişkin korkuların doları güçlendirmesi ile dün beş haftanın en düşük seviyesine gerilemişti.

Güncel bakır talebi cansız kalırken, fiyatların Çin'de metal tüketiminin toparlanacağı umutlarıyla yükseldiği bildirildi.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda mart bakır kontratı %0,6 düşüşle 68.460 yuan/tona (9.998,83 dolar), nikel %1,4 azalışla 204.430 yuan/tona, çinko %1,1 düşüşle 22.870 yuan/tona geriledi.