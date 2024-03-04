Banco Santander, 320 kişiyi işten çıkardı

Bloomberg News'un haberine göre, Banco Santander son günlerde ABD'deki 11 bin 800 çalışanının yaklaşık %2,7'sini işten çıkardı. İşten çıkarmaların bankanın perakende operasyonlarına odaklandığı ifade edildi.



Banco Santander, Bloomberg News'e yaptığı açıklamada, "Değişen müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlamak için dijital yeteneklere ve basitleştirilmiş süreçlere yatırım yaparak ABD işimizi geliştiriyoruz" dedi.