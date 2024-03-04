Banco Santander, 320 kişiyi işten çıkardı
İspanya'nın en büyük bankası Banco Santander SA dijital operasyonlara daha fazla odaklanmak için ABD'de yaklaşık 320 kişiyi işten çıkardı.
04.03.2024 - 09:53 | | Foreks Haber
Bloomberg News'un haberine göre, Banco Santander son günlerde ABD'deki 11 bin 800 çalışanının yaklaşık %2,7'sini işten çıkardı. İşten çıkarmaların bankanın perakende operasyonlarına odaklandığı ifade edildi.
Banco Santander, Bloomberg News'e yaptığı açıklamada, "Değişen müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlamak için dijital yeteneklere ve basitleştirilmiş süreçlere yatırım yaparak ABD işimizi geliştiriyoruz" dedi.