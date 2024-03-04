Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Banco Santander, 320 kişiyi işten çıkardı
Haberler Uzmanpara Banco Santander, 320 kişiyi işten çıkardı

Banco Santander, 320 kişiyi işten çıkardı

İspanya'nın en büyük bankası Banco Santander SA dijital operasyonlara daha fazla odaklanmak için ABD'de yaklaşık 320 kişiyi işten çıkardı.

04.03.2024 - 09:53 | | Foreks Haber
Banco Santander, 320 kişiyi işten çıkardı

Bloomberg News'un haberine göre, Banco Santander son günlerde ABD'deki 11 bin 800 çalışanının yaklaşık %2,7'sini işten çıkardı. İşten çıkarmaların bankanın perakende operasyonlarına odaklandığı ifade edildi.

Banco Santander, Bloomberg News'e yaptığı açıklamada, "Değişen müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlamak için dijital yeteneklere ve basitleştirilmiş süreçlere yatırım yaparak ABD işimizi geliştiriyoruz" dedi.

Bahçeşehir Koleji, Porto deplasmanında mağlup oldu!

Bahçeşehir Koleji, Porto deplasmanında mağlup oldu!
Real Madrid, Devler Ligi'nde beraberlikle turladı!

Real Madrid, Devler Ligi'nde beraberlikle turladı!