Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 16 Nisan ile biten haftada 7 milyar 720 milyon 166 bin lira artarak 3 trilyon 752 milyar 289 milyon 559 bin liradan, 3 trilyon 760 milyar 9 milyon 725 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,78 artışla 1 trilyon 643 milyar 128 milyon 895 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,22 azalışla 1 trilyon 972 milyar 571 milyon 192 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 2 milyar 755 milyon dolar artarak 254 milyar 227 milyon dolara yükseldi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 225 milyar 235 milyon dolar olurken, bunun 140 milyar 469 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 84 milyar 766 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari kredi miktarı geriledi

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,34 azalarak 654 milyar 239 milyon 882 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,59 azalışla 565 milyar 808 milyon 348 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,98 düşüşle 214 milyar 373 milyon 30 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 251 milyar 960 milyon 358 bin lirası konut, 9 milyar 595 milyon 353 bin lirası taşıt ve 392 milyar 684 milyon 171 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 16 Nisan ile biten haftada 6 milyar 715 milyon 42 bin lira azalarak 3 trilyon 640 milyar 466 milyon 135 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,57 artış gösterdi.