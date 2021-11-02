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Bankalarda çalışan sayısı azaldı

Çalışan sayısı, Eylül 2021 itibarıyla mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 184.694 kişi oldu.

02.11.2021 - 10:44 | | Foreks
Bankalarda çalışan sayısı azaldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından hazırlanan raporda, çalışan sayısı yıl sonuna göre 1.919 kişi, bir yıl öncesine göre ise 1.960 kişi (yüzde 1,1 oranında) azaldı.

Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 50,4, erkek çalışan oranı ise yüzde 49,6 oldu. 2021 Eylül ayı itibarıyla, çalışanların yüzde 78’i yükseköğretim kurumları mezunu, yüzde 8’i ise yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlamıştır. Bu oran ortaöğretim için yüzde 13 olarak belirlendi.

Şube sayısı

Şube sayısı mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 9.863 oldu. Şube sayısı, yıl sonuna göre 80 adet, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 216 adet azaldı.

Eylül 2021 ayında mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 288 oldu. Açıklamada "Şube dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişmesi, mobil ve dijital bankacılık hizmetlerine olan talebin artması ve bazı hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesi; şube ve çalışan sayısını etkilemektedir." denildi.

Eylül 2021 ayı itibarıyla, 100.000 kişiye düşen çalışan sayısı 221 olmuştur. 100.000 kişiye düşen şube sayısı ise 12 olarak belirlendi.

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