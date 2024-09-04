'Bankanın politikayı çok sıkı tutma riski var'

Cipollone birçok meslektaşı gibi doğrudan Eylül ayında faiz indirimi çağrısında bulunmazken, enflasyonun üç ay önce çizilen ve hem Eylül hem de Aralık aylarında politika gevşemesini öngören patikada kaldığını savundu.

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Cipollone, Le Monde'a verdiği bir röportajda "Şu ana kadarki veriler gidişatımızı doğruluyor ve umarım daha az kısıtlayıcı olmaya devam etmemizi sağlarlar" dedi.

Le Monde, Cipollone'nin "Duruşumuzun çok kısıtlayıcı hale gelme riski var" dediğini aktardı.

Cipollone ayrıca rekabet gücündeki yetersiz iyileşme nedeniyle zayıflayan büyüme konusunda da uyarıda bulundu ve "Tüketici güveni ve özellikle imalat sektörü için faaliyet göstergeleri gibi son veriler pek iç açıcı değil. Bu durum Euro Bölgesi'nin büyüme görünümü için risk oluşturuyor" dedi.