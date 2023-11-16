Barclays, 1.75 milyar dolar borçlandı

UBS'in ardından AT1 tahvil ihracına çıkan Barclays, 1.75 milyar dolar topladı.

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Barclays, Haziran 2030'da çağrılabilir olan dolar cinsinden daimi AT1 tahvili satışına talep, arz edilen borcun 3 katından fazla oldu. Bu durum %10,5 civarında olması beklenen getirinin %9,623'e çekilmesini sağladı.

Geçtiğimiz hafta UBS Group AG teklif edilen borcun yaklaşık 10 katı teklif almıştı.