Barclays, Fed'den 3 faiz indirimi bekliyor

Barclays, ABD'de açıklanan ÜFE verileri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi beklentileri için yaptığı değerlendirmeleri işaret ederek Fed'in ilk faiz indirimini haziran ayında 25 baz puan ile yapmasını ve yılın geri kalanında iki faiz indirimi daha yapmasını beklediğini bildirdi.

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Barclays daha önce Fed'den 2024 Aralık ayında tek bir faiz indirimi öngörmüştü.

Barclays ekonomistleri yayınladıkları araştırma notunda, "Bununla birlikte finansal koşullardaki son gevşeme büyümeyi artırabileceğinden ve nihayetinde dezenflasyonun durmasına neden olabileceğinden, öngördüğümüz faiz patikası için yukarı yönlü risk görüyoruz" ifadelerini kullandı.