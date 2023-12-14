Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBarclays, Fed'den 3 faiz indirimi bekliyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Barclays, Fed'den 3 faiz indirimi bekliyor

Barclays, Fed'den 3 faiz indirimi bekliyor

Barclays, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) 2024 yılında, haziran ayından başlayarak 3 faiz indirimi bekliyor.

14.12.2023 - 09:43 | | Foreks Haber
Barclays, Fed'den 3 faiz indirimi bekliyor

Barclays, ABD'de açıklanan ÜFE verileri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi beklentileri için yaptığı değerlendirmeleri işaret ederek Fed'in ilk faiz indirimini haziran ayında 25 baz puan ile yapmasını ve yılın geri kalanında iki faiz indirimi daha yapmasını beklediğini bildirdi.

Haberin Devamı

Barclays daha önce Fed'den 2024 Aralık ayında tek bir faiz indirimi öngörmüştü.

Barclays ekonomistleri yayınladıkları araştırma notunda, "Bununla birlikte finansal koşullardaki son gevşeme büyümeyi artırabileceğinden ve nihayetinde dezenflasyonun durmasına neden olabileceğinden, öngördüğümüz faiz patikası için yukarı yönlü risk görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi

Televizyonu bozuldu, internetten karşısına çıkan ilk numarayı aradı... Çifte şok

Televizyonu bozuldu, internetten karşısına çıkan ilk numarayı aradı... Çifte şok