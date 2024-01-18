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Barclays yatırım bankacılığı payını küçültecek

Barclays CEO'su C. S. Venkatakrishnan yatırım bankacılığının genel iş hacmi içindeki payını küçültmeyi ve tüketici bankacılığında daha derinlere inmeyi planladıklarını söyledi.

18.01.2024 - 13:16 | | Foreks Haber
Barclays yatırım bankacılığı payını küçültecek

Venkatakrishnan, Barclays'ın 20 Şubat'taki yıllık kazanç sunumu sırasında açıklayacağı bir yenilenmenin parçası olarak kaynaklarını İngiltere'deki tüketici kredilerine kaydırmak için çalıştığını belirtti.

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WSJ'nin düzenlediği bir etkinlikte konuşan Venkatakrishnan, Barclays'ın zor durumdaki hisse fiyatı söz konusu olduğunda sorunun yatırım bankasında olduğunu söyleyen yatırımcılara kısmen katıldığını ifade etti.

Venkatakrishnan, "Teşhislerinde kısmen haklılar. O zaman tedavinin ne olduğunu sormak zorundasınız. Doğru değerlemeyi elde edebilmeniz için, bunun bankanızın oransal olarak daha küçük bir parçası olması gerekir" dedi.

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