Barclays yatırım bankacılığı payını küçültecek

Venkatakrishnan, Barclays'ın 20 Şubat'taki yıllık kazanç sunumu sırasında açıklayacağı bir yenilenmenin parçası olarak kaynaklarını İngiltere'deki tüketici kredilerine kaydırmak için çalıştığını belirtti.

Haberin Devamı

WSJ'nin düzenlediği bir etkinlikte konuşan Venkatakrishnan, Barclays'ın zor durumdaki hisse fiyatı söz konusu olduğunda sorunun yatırım bankasında olduğunu söyleyen yatırımcılara kısmen katıldığını ifade etti.

Venkatakrishnan, "Teşhislerinde kısmen haklılar. O zaman tedavinin ne olduğunu sormak zorundasınız. Doğru değerlemeyi elde edebilmeniz için, bunun bankanızın oransal olarak daha küçük bir parçası olması gerekir" dedi.