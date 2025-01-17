Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaBarclays'tan Çin için büyüme beklentisi
HaberlerUzmanparaBarclays'tan Çin için büyüme beklentisi

Barclays'tan Çin için büyüme beklentisi

Barclays, beklenenden daha güçlü 2024 yılı son çeyrek ekonomik büyüme verilerinin ardından Çin'in 2025 yılı GSYH büyüme tahminini yükseltti.

17.01.2025 - 14:05 | | Foreks Haber
Barclays'tan Çin için büyüme beklentisi

Barclays analistleri artık daha önceki %4,0 olan tahmin yerine %4,3 büyüme bekliyor. Ancak yeni tahmin de Çin'in bu yıl beklenen %5 büyüme hedefinin hala altında bulunuyor.

Haberin Devamı

Barclays ekonomistleri, 2024 yılı son çeyrek verilerindeki büyük sürprizin, muhtemelen ABD'nin olası tarife artışları öncesinde ihracatın ön yüklemesinden faydalanan endüstriyel üretimden kaynaklandığını düşünüyor. Ancak ekonomistlere göre iç talep hala kasvetli bir tablo çizerken, sabit varlık yatırım büyümesi yavaşladı.

Süper Lig'de Hatayspor - Galatasaray maçı!

Süper Lig'de Hatayspor - Galatasaray maçı!

Rapid Bükreş'ta Aaron Boupendza krizi patlak verdi!

Rapid Bükreş'ta Aaron Boupendza krizi patlak verdi!