Barclays'tan Çin için büyüme beklentisi

Barclays analistleri artık daha önceki %4,0 olan tahmin yerine %4,3 büyüme bekliyor. Ancak yeni tahmin de Çin'in bu yıl beklenen %5 büyüme hedefinin hala altında bulunuyor.

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Barclays ekonomistleri, 2024 yılı son çeyrek verilerindeki büyük sürprizin, muhtemelen ABD'nin olası tarife artışları öncesinde ihracatın ön yüklemesinden faydalanan endüstriyel üretimden kaynaklandığını düşünüyor. Ancak ekonomistlere göre iç talep hala kasvetli bir tablo çizerken, sabit varlık yatırım büyümesi yavaşladı.