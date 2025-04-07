Barclays'tan Çin için büyüme tahmini

Barclays ekonomistleri Çin'in 2025 GSYH büyüme tahminini, ABD'nin %34'lük yeni ek gümrük vergilerinin doğrudan etkisini ve Çin'in başlıca ticaret ortaklarındaki düşük büyümenin dolaylı etkisini hesaba katmak için 30 baz puan düşürerek %4,0'e çekti.

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Ekonomistler, ABD ve AB için sığ ekonomik durgunluklar bekliyor. 2025 GSYH tahminlerindeki indirim, beklenenden daha yüksek bir ilk çeyrek GSYH büyümesini ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak yaza kadar politika desteği olasılığını da hesaba katıyor.

Ekonomistler, tarifelerin etkisiyle GSYH büyümesinin ilk çeyrekte yıllık %5,2'ye ve ikinci çeyrekte %4,4'e yavaşlamasını bekliyor. Ekonomistler Çin Merkez Bankası'ndan ikinci ve üçüncü 20 baz puanlık faiz indirimi ve 50-100 baz puan daha zorunlu karşılık oranı indirimi de öngörüyor.