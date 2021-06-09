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BBVA binlerce kişiyi işten çıkaracak

İspanya'nın en büyük bankalarından BBVA, 2935 kişinin işten çıkarılması konusunda sendika ile anlaşmaya vardı.

09.06.2021 - 08:32 |
BBVA binlerce kişiyi işten çıkaracak

Avrupa'da bankacılık sektöründe yaprak dökümü hızla devam ediyor. İspanya'nın dev bankaları arasında yer alan BBVA, sendika ile anlaşarak 2935 kişinin işten çıkarılması konusunda karar aldı.

Böylece bankanın toplam personelinin yüzde 12.6'sı işten çıkarılmış olacak.

480 ŞUBE KAPANACAK

BBVA, işten çıkarmalar sonrasında 480 şubenin kapanacağını da açıkladı. Nisan ayında BBVA yaptığı açıklamada 530 şube kapatıp 3798 kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu.

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