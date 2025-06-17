BDDK'dan bir şirkete faaliyet izni

BDDK'nin, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Galata Varlık Yönetim AŞ'ye, Bankacılık Kanunu’nun 143’üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı maddesi çerçevesinde faaliyet izni verildi.

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Söz konusu şirkete kuruluş izni 12 Aralık 2024'te verilmişti.